Diletta Leotta e Loris Karius presto genitori: l’annuncio | VIDEO (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ tutto vero, Diletta Leotta e Loris Karius hanno confermato oggi, con un tenerissimo VIDEO sui social, i recenti rumors su una gravidanza. La conduttrice Dazn è incinta ed è stata lei stessa, in compagnia del suo fidanzato, ad annunciarlo sui social. Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno presto genitori: “vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia??Soon we’ll be three!“, hanno scritto a corredo di un VIDEO senza audio nel quale si abbracciano commossi ed emozionati, probabilmente dopo che lei ha informato lui della splendida notizia. Già da qualche mese era trapelata qualche indiscrezione a riguardo: durante il Festival di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ tutto vero,hanno confermato oggi, con un tenerissimosui social, i recenti rumors su una gravidanza. La conduttrice Dazn è incinta ed è stata lei stessa, in compagnia del suo fidanzato, ad annunciarlo sui social.diventeranno: “vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia??Soon we’ll be three!“, hanno scritto a corredo di unsenza audio nel quale si abbracciano commossi ed emozionati, probabilmente dopo che lei ha informato lui della splendida notizia. Già da qualche mese era trapelata qualche indiscrezione a riguardo: durante il Festival di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioWeb : #DilettaLeotta in dolce attesa Il dolce annuncio - sportface2016 : Diletta #Leotta incinta, l’annuncio con Loris #Karius su Instagram: “Esplodiamo di gioia” - smiletiziano1 : e quando Greg insegnerà al pargolo di Diletta Leotta a nuotare con la ciambellina e i braccioli then what - adtoomuch : DILETTA LEOTTA CHE CONFERMA LA GRAVIDANZA PIANGO CARINISSIMI LORO DUE - DjippoUnchained : Diletta #Leotta incinta di Karius. Se il figlio/a segue le orme del padre speriamo scelta anche la nazionale tedesca -