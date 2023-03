Diletta Leotta è incinta | l’annuncio su Instagram

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Diletta #Leotta incinta, l’annuncio con Loris #Karius su Instagram: “Esplodiamo di gioia” - peppesz : RT @alvarosburato: Diletta Leotta incinta e a questo punto si sogna l'allattamento da bordo campo in diretta DAZN con Pardo l'obesone che s… - Ale_Cali49 : @AragonaPiera Tantissimi auguri tesoro meglio pensare a una vita una famiglia che la fissazione della carriera che… - UgoBaroni : RT @CorSport: ?? Diletta #Leotta e la dedica a #Karius #PremierLeague #Newcastle #ManchesterUnited #ManchesterUnitedNewcastle #England #Co… - fedecarrer : RT @FootballAndDre1: Diletta Leotta ufficializza il trasferimento al team Milf -

è incinta. La conduttrice aspetta un figlio da Loris Karius . La coppia lo ha annunciato sulle rispettive pagine Instagram. 'Vi dobbiamo dire una cosa... ma lo sapete già. Esplodiamo di ...aspetta un figlio. Questa volta è ufficiale: la conduttrice è incinta. Non è gossip, non sono rumours. A farlo sapere lei stessa, tramite Instagram, insieme con il fidanzato Loris ...e Loris Karius aspettano un figlio. La notizia è arrivata dopo settimane di indiscrezioni. Questa volta però è ufficiale, non è solo gossip. La coppia ha annunciato la notizia con un ...

Diletta Leotta incinta. L’annuncio su Instagram con Loris Karius Corriere della Sera

Diletta Leotta e Loris Karius sono pronti a diventare genitori. La conduttrice ha annunciato infatti sul suo profilo Instagram di essere in dolce attesa. Questo il… Leggi ...“Vi dobbiamo dire una cosa, ma lo sapete già Esplodiamo di gioia. Noi e la mia pancia. Presto saremo tre“. Così la conduttrice Diletta Leotta ha ufficializzato, tra le lacrime, di… Leggi ...