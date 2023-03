Diletta Leotta è incinta | l’annuncio social con Loris Karius

Leggi su italiasera

(Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Vi dobbiamo dire una cosa… ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia”.e sceglie Instagram e un video romantico per annunciare di essere in dolce attesa. Il volto di Dazn ha infatti pubblicato una clip che la ritrae in compagnia del proprio compagno, il calciatore tedescoportiere del Newcastle, che la abbraccia mentre lei si commuove. “Soon we’ll be three! (Presto saremo in tre!)”, scrive ancora. Moltissimi i commenti e i like al post, tra cui quelli dell’ex calciatore Ciro Ferrara, dell’attrice Chiara Francini, l’ex miss Italia Eleonora Pedron, la showgirl Laura Barriales. L'articolo proviene da Italia Sera.