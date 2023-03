Diletta Leotta è incinta | arriva l’annuncio sui social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ParisTulba : RT @SkyTG24: Diletta Leotta è incinta: l'annuncio ufficiale su Instagram - tvblogit : Diletta Leotta è incinta - ccaamile : neanche sotto il post in cui diletta leotta annuncia la gravidanza gli user medi riescono ad astenersi dal commentare porcate. Che schifo - smiletiziano1 : Diletta Leotta è incinta e io sto solo pensando che vedremo Greg con un bimbo in braccio perché sono amici ?? - ILOVEPACALCIO : Diletta Leotta e Loris Karius presto genitori: sui social l'annuncio della gravidanza (VIDEO) - Ilovepalermocalcio -

Giorni di relax pere Karius: ecco il video pubblicato sui social dalla conduttrice ...front woman di DAZN Guerra al pezzotto. La Camera dei Deputati ha varato una norma per stroncare il pezzotto. Si tratta del sistema tecnologico che permette di 'piratare' gli eventi ...Non vanno poi dimenticati personaggi noti in Italia come Elettra Lamborghini, Alessandro Borghese,o il sempreverde Gianni Morandi, pure affezionati a Lario e alle sue bellezze. Tra ...

Non è certo la prima volta che la bellissima e travolgente Diletta Leotta è al centro dell’attenzione, ma stavolta sembra che ci sia davvero qualcosa di grande in ballo. I suoi fan più attenti hanno ...Diletta Leotta incinta. I "sospetti" erano già emersi nelle scorse settimane. Ora l'annuncio ufficiale, atraverso Instagra: «Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già Esplodiamo di gioia! Noi e la ...