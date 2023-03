Dietologo Mocini: “No pregiudizi su farine insetti, mixare tradizione e innovazioni” (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Per quanto possano sembrare disturbanti o poco familiari con la nostra cultura, le farine di insetti e in generale i prodotti da loro derivati rappresentano una fonte proteica potenzialmente benefica e con un bassissimo impatto ambientale”. Il loro arrivo nei supermercati e nel piatto “non significa cancellare le nostre tradizioni dall’oggi al domani o stravolgere le tavole degli italiani in maniera forzata o impositiva, ma vivere i cambiamenti da protagonisti del settore, governando le evoluzioni per non rischiare di doverne subire, in ritardo, le conseguenze. La cucina italica è da sempre in grado di integrare tradizione e innovazioni”. Così Edoardo Mocini, medico specialista in Scienza dell’alimentazione e ricercatore dell’università Sapienza Policlinico Umberto I di Roma, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – “Per quanto possano sembrare disturbanti o poco familiari con la nostra cultura, ledie in generale i prodotti da loro derivati rappresentano una fonte proteica potenzialmente benefica e con un bassissimo impatto ambientale”. Il loro arrivo nei supermercati e nel piatto “non significa cancellare le nostre tradizioni dall’oggi al domani o stravolgere le tavole degli italiani in maniera forzata o impositiva, ma vivere i cambiamenti da protagonisti del settore, governando le evoluzioni per non rischiare di doverne subire, in ritardo, le conseguenze. La cucina italica è da sempre in grado di integrare”. Così Edoardo, medico specialista in Scienza dell’alimentazione e ricercatore dell’università Sapienza Policlinico Umberto I di Roma, ...

