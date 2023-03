Dichiarazione dei redditi: cosa succede se non la fai (Di venerdì 24 marzo 2023) cosa rischia chi non presenta la Dichiarazione dei redditi? Che si tratti di una dimenticanza o di una scelta, i rischi ci sono. Facciamo chiarezza: se si sceglie di utilizzare il modello 730/2023 sia precompilato che ordinario la presentazione deve essere entro delle determinate scadenze, ossia il 2 ottobre; se si presenta il modello redditi la scadenza è fissata alla data del 30 novembre 2023. Dichiarazione dei redditi. cosa succede se non la fai – Formatonews.itÈ sempre molto importante ricordare di non rischiare pesanti sanzioni. Se non si rispetta la data ultima per l’invio si può comunque recuperare, ma la tempistica è fondamentale, perché il contribuente può comunque presentare la Dichiarazione dei ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 marzo 2023)rischia chi non presenta ladei? Che si tratti di una dimenticanza o di una scelta, i rischi ci sono. Facciamo chiarezza: se si sceglie di utilizzare il modello 730/2023 sia precompilato che ordinario la presentazione deve essere entro delle determinate scadenze, ossia il 2 ottobre; se si presenta il modellola scadenza è fissata alla data del 30 novembre 2023.deise non la fai – Formatonews.itÈ sempre molto importante ricordare di non rischiare pesanti sanzioni. Se non si rispetta la data ultima per l’invio si può comunque recuperare, ma la tempistica è fondamentale, perché il contribuente può comunque presentare ladei ...

