Diane Keaton single e felice da 77 anni | come si fa

(Di venerdì 24 marzo 2023) L’amore è il segreto della felicità? Per, 77, no. O per lo meno non quello romantico. A spiegarlo è stata lei stessa che, in tutto il corso della sua vita, non è mai convolata a nozze, anche se ha avuto relazioni importanti. Eppure questo non le pesa, anzi, inoltre ha rivelato di essereda ben 15. E il suo è un bell’insegnamento, perché ci ricorda che siamo liberi di esserevogliamo e di cercare l’appagamento in quello che desideriamo, senza pressioni sociali.a 77Nell’immaginario collettivo, complici i film o i romanzi, la felicità è con accanto a noi un amore. Eppure ci sono tantissime persone che sono appagate e ...

Single e felice di esserlo. Diane Keaton, 77 anni, non ha dubbi a riguardo e in un'intervista al magazine AARP, che la ha dedicato la copertina del prossimo numero, dice che il matrimonio non sarebbe stata una buona idea per lei ...

Se il debutto della madre passò dal cinema sul set del terzo episodio de Il Padrino, dove interpretava l'irrequieta Maria Corleone, figlia di Michael Corleone, al fianco di Al Pacino, Diane Keaton ed ...