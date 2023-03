Di Lorenzo versione attaccante: gol clamoroso col Matera – VIDEO (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovanni Di Lorenzo nasce come attaccante, poi si trasforma in difensore. Ma con il Matera ha segnato anche gol bellissimi. Di Lorenzo da piccolo veniva chiamato Batigol, in omaggio a Batistuta, fenomenale attaccante argentino. In effetti il difensore del Napoli è nato come attaccante, poi si è trasformato nell’ottimo terzino destro che è oggi. Il piedi è quello giusto, lo si capisce ancora di più da quando Spalletti ha trasformato i suoi terzini in una sorta di trequartisti aggiunti che fanno meno sovrapposizioni, ma vengono di più in mezzo al campo a giocare la palla in fase di attacco. Una novità tattica che ha portato molti frutti, con Di Lorenzo in versione assistman e goleador, come ad esempio il bellissimo gol messo a segno in Champions League ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovanni Dinasce come, poi si trasforma in difensore. Ma con ilha segnato anche gol bellissimi. Dida piccolo veniva chiamato Batigol, in omaggio a Batistuta, fenomenaleargentino. In effetti il difensore del Napoli è nato come, poi si è trasformato nell’ottimo terzino destro che è oggi. Il piedi è quello giusto, lo si capisce ancora di più da quando Spalletti ha trasformato i suoi terzini in una sorta di trequartisti aggiunti che fanno meno sovrapposizioni, ma vengono di più in mezzo al campo a giocare la palla in fase di attacco. Una novità tattica che ha portato molti frutti, con Diinassistman e goleador, come ad esempio il bellissimo gol messo a segno in Champions League ...

