Di Lorenzo | il fratello | “Non poteva dire di no al Napoli Da piccolo simpatizzava per due squadre”

Il fratello di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha raccontato alcune curiosità sul terzino azzurro. Diego Di Lorenzo, fratello del terzino destro del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha svelato alcune curiosità sulla vita del capitano azzurro. In una recente intervista concessa a SportItalia.com, Diego ha parlato dell'impeccabile stagione di Giovanni con la maglia del Napoli, diventato capitano dopo le partenze di Insigne e Koulibaly. "Giovanni ci ha abituato a prestazioni di alto livello. Ogni anno aggiunge qualche nuovo elemento al suo bagaglio tecnico e durante questi anni a Napoli ha dimostrato di essere un titolare dei partenopei, conquistando anche la maglia della Nazionale italiana fino alla vittoria dell'Europeo", ha ...

