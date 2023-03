Deutsche Bank | Scholz | Non c' è motivo di preoccuparsi

(Di venerdì 24 marzo 2023) "Non c'èdi" per, la prima banca tedesca che oggi è scesa in borsa di oltre il 10%, ha assicurato il cancelliere Olafdopo un vertice europeo a Bruxelles, ...

Giornata da dimenticare per le Borse europee, Piazza Affari compresa . A pesare sono ancora le banche , tra cui spicca il crollo didopo un forte aumento dei credit default swap, nonostante l'aumento dei tassi d'interesse abbia portato a un miglioramento dei margini d'interesse netti in tutto il settore e le ..."Non c'è motivo di preoccuparsi" per, la prima banca tedesca che oggi è scesa in borsa di oltre il 10%, ha assicurato il cancelliere Olaf Scholz dopo un vertice europeo a Bruxelles, secondo Afp."ha ...Prezzi dei titoli del Tesoro statunitensi in deciso rialzo, con le nuove turbolenze nel settore bancario scatenate da, il cui titolo e' in forte calo a causa dell'aumento dei costi per assicurarsi contro il rischio di default, che ha alimentato i timori sulla stabilita' generale delle banche europee. I ...

Borse in rosso con le banche, preoccupa Deutsche Bank RaiNews

Tornando alle banche tedesche, del tutto a sorpresa, Deutsche Pfandbriefbank e Aareal Bank hanno annunciato di avere deciso di non rimborsare i titoli AT1 che avevano l’opzione «call» in arrivo: hanno ...Istituto molto profittevole, sistema bancario Ue stabile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - "Non c'e' ragione di inquietarsi per Deutsche Bank". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf ...