Deutsche Bank | Scholz minimizza | Non c' è motivo di preoccuparsi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Benissimo @GiorgiaMeloni che in contesto difficile gli rimanda la palla mettendo tutti davanti alle loro contraddiz… - Agenzia_Ansa : Borsa: i listini europei in calo del 2% con il tonfo delle banche. In caduta libera Commerzbank e Deutsche Bank (-9… - SkyTG24 : Tornano i timori dei mercati sui titoli bancari, crolla Deutsche Bank. Borse europee giù - pallando17 : RT @borghi_claudio: Benissimo @GiorgiaMeloni che in contesto difficile gli rimanda la palla mettendo tutti davanti alle loro contraddizioni… - Francrossi68 : @nonexpedit Ma facessero pure uno spezzatino di Deutsche Bank non sarebbe male. -

Un venerdì nero chiude la settimana delle Borse europee , nuovamente travolte dalle vendite sulle banche per i timori relativi, questa volta, a( - 6,75%). L'ottava si era aperta in gran recupero, grazie alla rapida via d'uscita trovata alla crisi di Credit Suisse ( - 5,32%) con la vendita a Ubs ( - 3,74%), ma i nervi degli ..."Non c'è ragione di preoccuparsi" per, dice il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, aggiungendo che "ha modernizzato e organizzato il modo in cui lavora, è una banca ...Ieri due banche tedesche -Pfandbriefbank e Aareal- hanno rinunciato al rimborso delle loro obbligazioni AT1. Sul mercato valutario, l' Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto ...

Tornano i timori tra le banche, Deutsche Bank crolla in Borsa: cosa sta succedendo Forbes Italia

18.25 Borse Ue in rosso,timore Deutsche Bank Borse europee in forte ribasso dopo l'avvio in rosso di Wall Street,mentre le banche sono bersagliate dalle vendi- te, con Deutsche Bank finita nel mirino ...MILANO – Chiudono in calo, le Borse europee trainate al ribasso dal settore bancario ancora sotto pressione. I problemi di Deutsche Bank hanno alimentato i timori sulla stabilità generale delle banche ...