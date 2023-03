Deutsche bank crolla in borsa | Lagarde | Bce fornirà liquidità se necessario

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Torna la paura sui mercati europei. Nel mirino i titoli bancari tedeschi. Deutsche Bank precipita del 14%… - Agenzia_Ansa : Borsa: i listini europei in calo del 2% con il tonfo delle banche. In caduta libera Commerzbank e Deutsche Bank (-9… - SkyTG24 : Tornano i timori dei mercati sui titoli bancari, crolla Deutsche Bank. Borse europee giù - GianlucaStream : RT @GhitaIacono: La Deutsche Bank era quella che nel 2011 aveva scommesso sul fallimento dell'Italia comprando dei credit default swap sul… - danielebiondi72 : RT @christian_fsi: Deutsche Bank è praticamente fallita. Le sanzioni funzionano. -

Dopo il disastro di Crédit Suisse , stamane arrivano i problemi per il colosso tedesco: stamane ha annunciato il riscatto anticipato per 1,5 miliardi di dollari dei titoli Tier 2 ..." Non c'è motivo di preoccuparsi " per, la prima banca tedesca che oggi è crollata in Borsa, dopo l'impennata dei credit default swap (CDS) dell'istituto, ovvero lo strumento che permette di coprirsi dall'eventuale ...***Wall Street:- 5,6% in apertura, male tutte le banche (RCO). 24 - 03 - 23 14:32:29 (0366) 0 NNNN

Borse in rosso con le banche, preoccupa Deutsche Bank RaiNews

Non è finito il panic selling sul comparto bancario europeo. Dopo il caso Credit Suisse, il mercato sembra aver preso di mira un’altra banca del Vecchio Continente: la tedesca Deutsche Bank. Intorno ...Tornando alle banche tedesche, del tutto a sorpresa, Deutsche Pfandbriefbank e Aareal Bank hanno annunciato di avere deciso di non rimborsare i titoli AT1 che avevano l’opzione «call» in arrivo: hanno ...