Deutsche Bank crolla del 10% | impennata dei suoi Cds

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marketingpmi : RT @Phastidio: Nuova crisi di nervi bancaria oggi in atto, stavolta con epicentro Deutsche Bank, che fa crollare i rendimenti e le borse, r… - AigetEnergia : RT @Phastidio: Nuova crisi di nervi bancaria oggi in atto, stavolta con epicentro Deutsche Bank, che fa crollare i rendimenti e le borse, r… - cons_mascherato : RT @lauranaka: Inferno banche: e ora sui mercati esplode anche il caso della tedesca Deutsche Bank: tonfo titolo oltre -10%, e anche quest… - lauranaka : 1/Cds, ergo credit default swap. Alert Deutsche Bank: l'acronimo della crisi e dell'ansia default segna il rialzo… - KingZal47 : RT @christian_fsi: Deutsche Bank è praticamente fallita. Le sanzioni funzionano. -

Mossa a sorpresa diPfandbriefbank e AarealCosì a Milano sono in calo Banco Bpm , Banca Pop Er , Unicredit , Banca Mps , Intesa Sanpaolo e Mediobanca . Per quanto riguarda Mps in ...... dopo le crisi delle banche regionali degli Usa e del Credit Suisse e con ulteriori timori per la situazione legata a. Le azioni dell'istituto tedesco sono scese di oltre l'8% nei primi ...crolla in Borsa ( - 12%) Giornata di forti tensioni sul settore bancario europeo. Sotto pressione ci sono le azioni di. in calo per il terzo giorno consecutivo sulla ...

Deutsche Bank, titolo in forte calo, balzano credit default swap Da Reuters Investing.com Italia

Sono vendute a piene mani le azioni delle banche (nel mirino oggi c’è Deutsche Bank in rosso del 12%, mentre a Parigi SocGen cede quasi il 7%), anche sul timore che gli istituti stiano registrando un ...Sotto tiro il titolo della banca tedesca (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Deutsche Bank in caduta alla Borsa di Francoforte, mentre i Credit default swap della banca schizzano verso l ...