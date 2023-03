Deutsche Bank a -15%. Crollano le borse europee (Di venerdì 24 marzo 2023) Altra giornata nera per le borse mondiali e ancora per colpa della crisi di un istituto di credito. Dopo Silicon Valley Bank e Credit Suisse oggi a soffrire è un altro colosso, questa volta tedesco: Deutsche Bank. L'istituto ha perso oltre il 15% e questo ha contagiato in negativo tutti i mercati. Inutile dire che la peggiore è ancora una volta la Borza di Milano. Piazza Affari lascia sul campo oltre il 2% Leggi su panorama (Di venerdì 24 marzo 2023) Altra giornata nera per lemondiali e ancora per colpa della crisi di un istituto di credito. Dopo Silicon Valleye Credit Suisse oggi a soffrire è un altro colosso, questa volta tedesco:. L'istituto ha perso oltre il 15% e questo ha contagiato in negativo tutti i mercati. Inutile dire che la peggiore è ancora una volta la Borza di Milano. Piazza Affari lascia sul campo oltre il 2%

