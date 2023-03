Detenute madri | sono 23 con 26 bambini al seguito Le straniere il doppio delle italiane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : La destra ha distrutto la speranza di far uscire i bambini dalle #carceri. La proposta di legge è stata ritirata pe… - lauraboldrini : La destra oscurantista prima si accanisce contro bambine e bambini delle coppie omogenitoriali. Ora, inserendo eme… - elenabonetti : Immorale il comportamento della maggioranza contro le detenute madri e i loro figli. Il @pdnetwork è stato costrett… - ultimora_pol : Antonella #Zedda: 'Quella cui stiamo assistendo da parte della sinistra sui bambini delle madri detenute è solo una… - _torakiki_ : RT @MarcoFattorini: Il garante dei detenuti Mauro Palma: «Com'è possibile che un Paese di 60 milioni di abitanti non riesca ad avere strutt… -

La polemica politica riaccende i riflettori sullecon i figli, una condizione che riguarda soprattutto le donne straniere. ...Gli emendamenti approvati in commissione Giustizia prevedono il carcere per lein caso di recidiva e cancellano il rinvio della pena per le donne incinte o con figli di meno di un anno. Il Pd ritira la sua proposta di legge e attacca la maggioranza: 'Vogliono più bambini ...Leggi Anche Tortura nel carcere di Biella, 23 agenti sospesi dal servizio Leggi Anche Carceri, in Italia sono 23 lecon 26 bambini al seguito Per quanto riguarda invece il ...

Madri detenute, che cosa propone il Pd e cosa vogliono Lega e Fdi Il Sole 24 ORE

"Abbiamo deciso di ritirare la nostra proposta di legge sulle detenute madri dalla commissione Giustizia della Camera" spiegano i membri Pd della commissione Giustizia alla Camera. "Eravamo a un passo ...In seguito ai numerosi casi di segnalazione delle borseggiatrici in metro a Milano, molte di queste incinte o con figli a carico, era stata accolta la richiesta del Centrodestra di riformare ...