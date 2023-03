Depeche Mode: Memento Mori è uno dei migliori album della loro carriera (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli antichi romani, a cui non mancava di certo il pragmatismo, avevano predisposto il rito del “Memento Mori”: l’imperatore o il generale vittorioso di ritorno da una campagna di conquista, mentre sfilava per le strade sulla biga per celebrare il suo trionfo, aveva sempre accanto uno schiavo che gli sussurrava all’orecchio “ricordati che Morirai”. Un rituale, nato con l'obiettivo di mantenere i piedi saldamente per terra anche nei momenti di maggiore esaltazione, che ha affascinato Dave Gahan e Martin Gore, tanto da sceglierlo come titolo del loro quindicesimo album in studio, il primo senza Andy Fletcher, scomparso lo scorso 26 maggio a soli 60 anni. Il titolo dell'album, Memento Mori (Ricordati che devi Morire), da oggi nei negozi ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 marzo 2023) Gli antichi romani, a cui non mancava di certo il pragmatismo, avevano predisposto il rito del “”: l’imperatore o il generale vittorioso di ritorno da una campagna di conquista, mentre sfilava per le strade sulla biga per celebrare il suo trionfo, aveva sempre accanto uno schiavo che gli sussurrava all’orecchio “ricordati cherai”. Un rituale, nato con l'obiettivo di mantenere i piedi saldamente per terra anche nei momenti di maggiore esaltazione, che ha affascinato Dave Gahan e Martin Gore, tanto da sceglierlo come titolo delquindicesimoin studio, il primo senza Andy Fletcher, scomparso lo scorso 26 maggio a soli 60 anni. Il titolo dell'(Ricordati che devire), da oggi nei negozi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cate042 : RT @pilloledirock: il 23 marzo 1993 i Depeche Mode pubblicano in USA il loro ottavo album, “Songs of Faith and Devotion”. Il disco fu l’ult… - RayEldiabloz : RT @MaxxGhe: 24/03/2023. Esce oggi 'Memento Mori', 15esimo album dei DEPECHE MODE, il primo senza il tastierista Andy Fletcher. Ghost Again… - karlyto23 : RT @MaxxGhe: 24/03/2023. Esce oggi 'Memento Mori', 15esimo album dei DEPECHE MODE, il primo senza il tastierista Andy Fletcher. Ghost Again… - boomerhill1968 : RT @MaxxGhe: 24/03/2023. Esce oggi 'Memento Mori', 15esimo album dei DEPECHE MODE, il primo senza il tastierista Andy Fletcher. Ghost Again… - Antonio23667226 : Uscito l' attesissimo album dei depeche mode momento mori devo ascoltarlo -