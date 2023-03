Demenza: le ossa potrebbero predirne il rischio (Di venerdì 24 marzo 2023) Il rischio di ammalarsi di Demenza potrebbe essere scritto nelle nostre ossa. Questo secondo una recente ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Neurology da Mohammad Arfan Ikram dell’Erasmus University di Rotterdam. Lo studio in questione ha dimostrato che una scarsa densità ossea è associata al 50% in più di ammalarsi in futuro di Demenza. E a quel punto basterebbe un semplice esame alle ossa per diagnosticare il livello di rischio per la Demenza. Secondo l’autore della ricerca ‹‹La bassa densità ossea e la Demenza sono due condizioni che comunemente colpiscono gli anziani, soprattutto perché la perdita ossea spesso aumenta a causa dell’inattività fisica e della cattiva alimentazione››. La Demenza Quando si parla della ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 24 marzo 2023) Ildi ammalarsi dipotrebbe essere scritto nelle nostre. Questo secondo una recente ricerca scientifica pubblicata sulla rivista Neurology da Mohammad Arfan Ikram dell’Erasmus University di Rotterdam. Lo studio in questione ha dimostrato che una scarsa densità ossea è associata al 50% in più di ammalarsi in futuro di. E a quel punto basterebbe un semplice esame alleper diagnosticare il livello diper la. Secondo l’autore della ricerca ‹‹La bassa densità ossea e lasono due condizioni che comunemente colpiscono gli anziani, soprattutto perché la perdita ossea spesso aumenta a causa dell’inattività fisica e della cattiva alimentazione››. LaQuando si parla della ...

