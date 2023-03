De Siervo: «Se non si risolve il problema pirateria, non avremo offerte internazionali» (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo l’approvazione del disegno di legge contro la pirateria avvenuta alla Camera nella giornata di ieri, gli umori sul tema sono più positivi. Si aspetta il riscontro al Senato ma già oggi l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, può dirsi soddisfatto. Il Parlamento sembra aver preso coscienza del problema e sulle pagine del Corriere della Sera, De Siervo ha dato il suo punto di vista: «Finalmente è stato messo a fuoco quanto sia centrale bloccare questo terribile fenomeno criminale che colpisce non solo lo sport, ma tutto il sistema audiovisivo. È stato compiuto un passo in avanti fondamentale». Come già scritto questa mattina dalla Gazzetta, l’obiettivo del disegno di legge è quello di bloccare immediatamente la trasmissione illegale da parte dei siti pirata, oscurando le immagini prima dei 30 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Dopo l’approvazione del disegno di legge contro laavvenuta alla Camera nella giornata di ieri, gli umori sul tema sono più positivi. Si aspetta il riscontro al Senato ma già oggi l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, può dirsi soddisfatto. Il Parlamento sembra aver preso coscienza dele sulle pagine del Corriere della Sera, Deha dato il suo punto di vista: «Finalmente è stato messo a fuoco quanto sia centrale bloccare questo terribile fenomeno criminale che colpisce non solo lo sport, ma tutto il sistema audiovisivo. È stato compiuto un passo in avanti fondamentale». Come già scritto questa mattina dalla Gazzetta, l’obiettivo del disegno di legge è quello di bloccare immediatamente la trasmissione illegale da parte dei siti pirata, oscurando le immagini prima dei 30 ...

