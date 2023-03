De Siervo | «Pirateria? Senza legge niente offerte da big straniere per i diritti tv»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Laapprovata alla Camera e in attesa al Senato contro ladi contenuti via web non può che far felice l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, che da molto tempo sta combattendo per avere un appoggio importante dal Governo per fronteggiare un fenomeno che affligge il calcio italiano,dimenticare altri L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il 54% dei tifosi pensa che il calcio italiano sia poco credibile. Può interessare @andreaabodi, @giomalago, Gravi… - lamescolanza : Il 21 marzo l’ad della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, nella foto, in un’intervista al Corriere della Sera diceva… - Italia_Notizie : Serie A, nuova norma contro la pirateria. De Siervo: «Per l’entrata in vigore servono tempi rapidi» - varrialeparody : RT @sportface2016: #SerieA - La ricetta di De Siervo: 'Contro pirateria leggi come per pedopornografia' - LeclercInterN1 : @sportface2016 Ah De Siervo, prima di ogni cosa, dovete mandare a fanculo quei mafiosi di merda. Cosa cazzo ci fa l… -

Il 21 marzo l'ad della Lega di Serie A, Luigi De, in un'intervista al Corriere della Sera diceva di 'essere in attesa del provvedimento contro la, la piaga che depotenzia il nostro ...... Stefano Azzi, ha rilasciato un'intervista al Sole 24 Ore in cui parla di, streaming, diritti tv e anche della voce, confermata dall'amministratore delegato della Serie A, Luigi De, ...Più che altro c'è un tema non rinviabile: la lotta alla(ieri la Camera ha dato l'ok alla ... Luigi De. Ne va della sostenibilità del sistema'. Parlando di sostenibilità, non teme per ...

Serie A, nuova norma contro la pirateria. De Siervo: «Per l’entrata in vigore servono tempi rapidi» Corriere della Sera

Solamente due giorni fa la Lega di Serie A raccontava di essere in attesa di un provvedimento contro la pirateria, definita come una vera e propria «piaga ...La Camera ha approvato la legge che contrasta «la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore» in rete. Ora deve superare il passaggio al Senato, ma è il primo passo verso la svolta ...