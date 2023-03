De Laurentiis: “Spalletti resterà l’allenatore del Napoli” (Di venerdì 24 marzo 2023) Luciano Spalletti resterà alla guida del Napoli anche nella prossima stagione: è questa la principale notizia annunciata dal presidente Aurelio De Laurentiis. Presente alla cerimonia che ha conferito al tecnico di Certaldo il premio Bearzot, il numero uno della società azzurra ha rubato la scena e fornito diversi spunti interessanti. Nella splendida cornice della Sala ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Lucianoalla guida delanche nella prossima stagione: è questa la principale notizia annunciata dal presidente Aurelio De. Presente alla cerimonia che ha conferito al tecnico di Certaldo il premio Bearzot, il numero uno della società azzurra ha rubato la scena e fornito diversi spunti interessanti. Nella splendida cornice della Sala ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IavaroneToni : De Laurentiis: “Con Spalletti avevo un accordo mesi prima, vi ho depistato” - _talebanikov : RT @MatthijsPog: ????De Laurentiis: 'Allegri venne per quattro volte a farmi lezione di calcio nei miei uffici e poi alla fine venne il bravo… - Spazio_Napoli : Aurelio De Laurentiis svela il futuro di Spalletti e parla anche dei big della squadra! #SscNapoli #Napoli… - Roberta_Siro : RT @pazzamentejuve: Aurelio De Laurentiis a 'DAZN': 'Prima di scegliere Spalletti, Allegri venne quattro volte a fare lezione di calcio ne… - NapoliFansUK : RT @napolista: De Laurentiis: «Spalletti? Una felice intuizione. Se avessi segato Gattuso sarei andato prima in Champions» In conferenza:… -