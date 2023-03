De Laurentiis | “Spalletti resta | Allegri voleva darmi lezioni di calcio Scudetto | mercato e Champions | vi spiego”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Napoli, Desvela il futuro die l’avviso sul: “C’è sempre la proposta indecente…” Aurelio De, massimo dirigente del Napoli, ha parlato durante la cerimonia di premiazione del premio Bearzot, assegnato al tecnico toscano. Ha svelato il futuro die ha parlato delle possibili offerte che potrebbero arrivare in sede diper i calciatori azzurri. “? C’è sempre la proposta indecente…”, ha affermato De. Il presidente del Napoli ha dichiarato: “Sono felice per il premio vinto da. La mia è stata una felice intuizione. Ho dovuto depistarlo. Gattuso in quel momento non si sentiva bene e andai a Milano al Bosco ...