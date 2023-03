De Laurentiis: “Spalletti resta a Napoli, lo Scudetto potevamo vincerlo prima” (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Luciano Spalletti resterà anche l’anno prossimo”. Lo ha annunciato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in occasione della cerimonia per la consegna del Premio Bearzot, al Maschio Angioino, proprio al tecnico toscano. Queste le sue dichiarazioni: “Luciano Spalletti resterà a Napoli. I calciatori titolari? C’è sempre la proposta indecente. Quanto? I numeri li fanno gli altri, ma noi aspettiamo. Siamo in una buona compagnia, i ragazzi sono straordinari, i miei contratti sono unici, vengono dal cinema, e nessuno si muove se noi non vogliamo alienarlo. Ora ci prospettiamo ad organizzare questa grande festa che vede coinvolti milioni di tifosi nel mondo. Dovremo mettere una quindicina di città collegate con vari angoli di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– “Lucianoresterà anche l’anno prossimo”. Lo ha annunciato il presidente del, Aurelio De, in occasione della cerimonia per la consegna del Premio Bearzot, al Maschio Angioino, proprio al tecnico toscano. Queste le sue dichiarazioni: “Lucianoresterà a. I calciatori titolari? C’è sempre la proposta indecente. Quanto? I numeri li fanno gli altri, ma noi aspettiamo. Siamo in una buona compagnia, i ragazzi sono straordinari, i miei contratti sono unici, vengono dal cinema, e nessuno si muove se noi non vogliamo alienarlo. Ora ci prospettiamo ad organizzare questa grande festa che vede coinvolti milioni di tifosi nel mondo. Dovremo mettere una quindicina di città collegate con vari angoli di ...

