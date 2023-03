De Laurentiis: «Se le regole del calcio fossero diverse, lo scudetto lo avremmo vinto altre volte» (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’oggi al Maschio Angioino è andata in scena la cerimonia per il Premio Bearzot al tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Durante la premiazione ha parlato anche il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis che ha detto la sua in merito allo scudetto, che per il Napoli sembra davvero molto vicino. A detta del presidente se le regole nel calcio fossero diverse il Napoli avrebbe già vinto lo scudetto in passato. Di seguito le parole di De Laurentiis: «Se le regole del calcio fossero diverse forse lo scudetto lo avremmo portato a Napoli già altre volte. A fine stagione sarà una super festa. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’oggi al Maschio Angioino è andata in scena la cerimonia per il Premio Bearzot al tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Durante la premiazione ha parlato anche il presidente del club partenopeo Aurelio Deche ha detto la sua in merito allo, che per il Napoli sembra davvero molto vicino. A detta del presidente se lenelil Napoli avrebbe giàloin passato. Di seguito le parole di De: «Se ledelforse loloportato a Napoli già. A fine stagione sarà una super festa. ...

