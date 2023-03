De Laurentiis lo ha annunciato | succederà con Spalletti a fine stagione!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del Napoli Aurelio Deè intervenuto a margine della premiazione di, insignito del Premio Bearzot al Maschio Angioino a Napoli. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: Desugli inizi a Napoli Siamo partiti dal basso, nel 2004 ero a Capri per le vacanze e non sapevo che il Napoli fosse fallito. Ho visto Gaucci che voleva comprare il club per 5 milioni. Appena ho saputo del fallimento, contro il parere di mia moglie e di mio figlio Luigi io andai avanti. Così è partito quest’avventura bellissima partita 18 anni fa. Ricordo che da Los Angeles andavo in questi campetti del Sud a prendere sputi in testa e a chiudermi negli spogliatoi, pensai: pensa che passaggio di carriera. La mia famiglia contentissima (ride, ndr). Allamia moglie è ...