De Laurentiis | «I nomi di Conceicao e Allegri al Napoli? Un depistaggio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha rilasciato diverse dichiarazioni alla cerimonia per il Premio Bearzot che è stato consegnato al tecnico Luciano Spalletti questa mattina presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di. Deha raccontato dei curiosi retroscena che riguardano l’arrivo si Spalletti ae ha anche spiegato le voci che c’erano sul possibile arrivo invece di, un«Sono felice per il premio vinto da Spalletti. La mia è stata una felice intuizione. Ho dovuto depistarlo. Gattuso in quel momento non si sentiva bene e andai a Milano al Bosco Verticale per incontrare Spalletti, che avevo sentito già prima che andasse alla Roma e disse di no. Venne ad aprirmi e gli dissi: Luciano ho un grosso problema, ...