DAZN trasmetterà il campionato femminile USA | acquistati i diritti tv internazionali

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 24 marzo 2023)Group, piattaforma leader mondiale nell’intrattenimento sportivo, annuncia l’acquisizione deinon in esclusiva della National Women’s Soccer League (NWSL) per la stagione 2023. Oltre che in Italia, i match della NWSL saranno disponibili anche per gli utenti di Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Regno Unito, Francia, Belgio, Portogallo, Scandinavia (Norvegia, Danimarca, Svezia), Brasile e L'articolo proviene da Calcio e Finanza.