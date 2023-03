Davvero indelicato | la frase vergognosa sulla Ramazzotti | il vip nella bufera

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Che sia dentro la casa del Grande Fratello Vip o fuori, non fa differenza. Edoardo Donnamaria genera sempre polemica. Questa volta, a scatenare le critiche social non è l'ennesima lite con la fidanzata AntoFiordelisi (anche lei eliminata dal reality), ma è un suo commento postato su una foto di Tommaso Zorzi e Aurora, con il pancione, in cui lei dice: “Zio can't wait to meet you” ovvero “Zio, non vedo l'ora di conoscerti”. Il commento incriminato di Donnamaria è, senza molta delicatezza: “Ma non è che sono due?”. Il riferimento è alla grandezza del pancione della. Subito, pioggia di denigrazioni. Secondo molti, infatti, le parole di Edoardo sono state totalmente fuori luogo e prive di tatto. I commenti sul corpo sono sempre abbastanza spacievoli, a maggior ragione se fatti nei confronti di una futura ...