(Di venerdì 24 marzo 2023) Intesa Sanpaolo è impegnata nello smaltimento della coda. Banco Bpm anticipa "un’apertura limitata e selettiva a nuove operazioni". Unicredit appare indecisa. Il gigante postale, dove il mandato dell'ad Del Fante è in scadenza, potrebbe essere orientato a riprendere l'attività

HuffPostItalia

Dannato Superbonus! Giorgetti tormenta banche e Poste per lo sblocco dei crediti (con pochi risultati) L'HuffPost

Per risolvere il problema degli "esodati del Superbonus", come lo stesso Giancarlo Giorgetti li ha definiti, il ministero dell'Economia va in pressing sulle banche e sulle Poste Italiane. Secondo ...Lo dicono i dati della potenza fotovoltaica connessa cumulata nel nostro paese, analizzati da Italia Solare.L'aria residenziale ha fatto registrare un boom importante nel 2022 grazie agli incentivi ...