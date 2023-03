Daniele Scardina, il gesto da brividi fa piangere milioni di italiani (Di venerdì 24 marzo 2023) Personaggi Tv. . Classe 1992, Daniele Marco Scardina, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, è un pugile italiano. Il suo noto è diventato noto alla cronaca rosa per aver intrattenuto dal 2016 al 2019 una relazione con la nota conduttrice sportiva di DAZN Diletta Leotta. Il 28 Febbraio 2023 si è sentito male durante un allenamento in palestra, trasportato d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano, è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. In queste ore un suo amico ha compiuto un gesto che ha commosso i fan di Daniele.



Leggi anche: Daniele Scardina, la notizia dall’ospedale lascia gli italiani col fiato sospeso Leggi anche: “È stato massacrato”: Daniele Scardina, la drammatica ... Leggi su tvzap (Di venerdì 24 marzo 2023) Personaggi Tv. . Classe 1992,Marco, noto anche con lo pseudonimo di King Toretto, è un pugile italiano. Il suo noto è diventato noto alla cronaca rosa per aver intrattenuto dal 2016 al 2019 una relazione con la nota conduttrice sportiva di DAZN Diletta Leotta. Il 28 Febbraio 2023 si è sentito male durante un allenamento in palestra, trasportato d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano, è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. In queste ore un suo amico ha compiuto unche ha commosso i fan diLeggi anche:, la notizia dall’ospedale lascia glicol fiato sospeso Leggi anche: “È stato massacrato”:, la drammatica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... diavolisempre : @RandagioRN @chiaramilanista no ma lui insulta tutti andrebbe bannato. anche l'account per prendere in giro daniel… - Lilla94125547 : Io non capisco perché non è stata detta una parola su Daniele Scardina!! #LaVitaInDiretta - infoitcultura : Daniele Scardina, la rivelazione: 'È stato massacrato', un orrore - infoitcultura : Daniele Scardina, la confessione di Anastasia Kuzmina sconvolge: 'Sono stati crudeli con lui' - clubdoria46 : #Boxe, c'è una #speranza per #Daniele #Scardina. Il bollettino #salute #pugilato #milano -