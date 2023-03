Daniele Dal Moro pronto per un nuovo reality? Sì | ma con Oriana Marzoli!

(Di venerdì 24 marzo 2023)Dalè stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 7. Nonostante la sua improvvisa squalifica dal, il pubblico affezionato continua a seguirlo, soprattutto gli Oriele, i fan della ship tra l’ex vippone e la finalista del programma tvMarzoli. Ma Dalfarebbe mai undopo quest’ennesima esperienza al GF Vip? A rispondere è stato lo stessoche ha detto proprio quale sarebbe la trasmissione in questione.Dalvorrebbe fare unconMarzoli: ecco quale La confessione è arrivata direttamente in una room su Twitter. Qui il bel veneto ha rivelato che, secondo lui, sarebbe molto bello fare Pechino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - trash_italiano : ?? Daniele Dal Moro è stato squalificato dal #GFVIP “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane… - MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - sofia1210006 : RT @sono_esaurita_: 'daniele_dal_moro ha aggiunto qualcosa alla sua storia' noi #oriele: - Miriam52561036 : @styrene777 @rbuffagni Io penso che Oriana sia addirittura manovrata dal confessionale e purtroppo lei esegue ed il… -

... a partire29 aprile prossimo partirà la raccolta firme, il cui obiettivo è arrivare a circa ... Così in una nota il consigliere capitolinoDiaco (M5S).... eliminato al primo turno del Masters 1000 di Miamitedesco Struff in tre set (6 - 4, 5 - 7, 6 -... Riparte da Djere la scalata di Sinner al monte Alcaraz (Azzolini, Tuttosport) Può non ...La sentenza pronunciatagiudiceGrunieri ha fatto cadere le accuse nei confronti di tre giovani: Antonio Sgamato , 26enne di Sant'Antimo, Raffaele Chiacchio , 19enne di Grumo Nevano, e ...

Daniele Dal Moro, proposta a Oriana Marzoli: cosa ammette durante la diretta leggo.it

dalle canzoni di Renato Zero interpretate dal suo erede naturale Daniele Si Nasce e dall’irriverenza del comico Dado, sempre pronto a smascherare inganni e sotterfugi della contemporaneità. A tale ...In conclusione Daniele Silvetti ha presentato la propria candidatura affermando ... e dell’internazionalizzazione all’interno degli obiettivi previsti dalla strategia europea per la Macro-regione ...