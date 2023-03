Dall'acqua desalinizzata a quella ricavata dall'aria: come battere la siccità (Di venerdì 24 marzo 2023) L'acqua è un prodotto universale che interessa tutto il pianeta, le cose e tutti gli esseri viventi che lo compongono. Siamo arrivati, per una serie di motivazioni, ad un cambiamento climatico importante. In molte zone dell'Africa dell'Europa, ect. non piove da molto tempo, quel po' di pioggia viene subito dispersa, fiumi e torrenti rimangono comunque a secco. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 marzo 2023) L'è un prodotto universale che interessa tutto il pianeta, le cose e tutti gli esseri viventi che lo compongono. Siamo arrivati, per una serie di motivazioni, ad un cambiamento climatico importante. In molte zone dell'Africa dell'Europa, ect. non piove da molto tempo, quel po' di pioggia viene subito dispersa, fiumi e torrenti rimangono comunque a secco. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Salgono le temperatura e diminuiscono le piogge. La situazione peggiore in Italia è nel nord est dove sono possibil… - vincenz18612002 : RT @Ultimo_Samurai_: Esprimo solidarietà ai cittadini di Verona che in 1 giorno si sono visti sommergere dall’acqua!! Chissà che danni che… - LuciaDiMartin18 : RT @vaticannews_it: A Mykolaiv, in #Ucraina, dopo la distruzione dell’acquedotto, l’amministrazione ha immesso nelle condotte idriche acqua… - tuttonellanorma : Dall’estrazione delle materie prime al riciclaggio finale, le omissioni nella narrazione green: distruzione ambient… - Natasha12834 : RT @DinamoPress: Le compagne e i compagni francesi dei #Soulèvementsdelaterre cercando di creare rete tra le lotte #ecologiste in #Franc… -