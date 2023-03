Dalla Svizzera alla Germania. Il virus della sfiducia contagia Deutsche Bank (Di venerdì 24 marzo 2023) Uno spettro si aggira per l’Europa. O meglio, un virus. Di quelli più difficili da debellare: la sfiducia. Non sono passate nemmeno due settimane dal salvataggio lampo del Credit Suisse per la regia del governo svizzero di raccordo con Ubs che un altro istituto europeo, forse quello più importante, sembra non stare sulle sue gambe. Deutsche Bank, principale banca tedesca, dall’azionariato quanto più eterogeneo possibile. I fatti. La giornata horror di Deutsche Bank ha preso forma con un crollo tra i più sensazionali di una banca presso la Borsa di Francoforte: l’istituto è arrivato a perdere il 15% della sua capitalizzazione, per poi recuperare parzialmente. Ma la sostanza cambia poco, perché il tonfo di Deutsche Bank si è praticamente ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 marzo 2023) Uno spettro si aggira per l’Europa. O meglio, un. Di quelli più difficili da debellare: la. Non sono passate nemmeno due settimane dal salvataggio lampo del Credit Suisse per la regia del governo svizzero di raccordo con Ubs che un altro istituto europeo, forse quello più importante, sembra non stare sulle sue gambe., principale banca tedesca, dall’azionariato quanto più eterogeneo possibile. I fatti. La giornata horror diha preso forma con un crollo tra i più sensazionali di una banca presso la Borsa di Francoforte: l’istituto è arrivato a perdere il 15%sua capitalizzazione, per poi recuperare parzialmente. Ma la sostanza cambia poco, perché il tonfo disi è praticamente ...

