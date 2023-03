Dalla Spagna: Real Madrid pronto a pagare la clausola rescissoria di Haaland (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Real Madrid sarebbe pronto a pagare al Manchester City la clausola rescissoria di Erling Haaland. Ecco tutti i dettagli Erling Haaland, attaccante del Manchester City, sta incantando tutto il mondo del calcio a suon di grandi prestazioni in Premier League e in Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid sarebbe determinato ad acquistarlo. Ma quando? L’occasione giusta sarebbe dal primo gennaio 2024 quando nel contratto del giocatore sarà attiva la clausola rescissoria da 240 milioni di euro, che il Blancos sarebbero disposti a pagare interamente. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilsarebbeal Manchester City ladi Erling. Ecco tutti i dettagli Erling, attaccante del Manchester City, sta incantando tutto il mondo del calcio a suon di grandi prestazioni in Premier League e in Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, ilsarebbe determinato ad acquistarlo. Ma quando? L’occasione giusta sarebbe dal primo gennaio 2024 quando nel contratto del giocatore sarà attiva lada 240 milioni di euro, che il Blancos sarebbero disposti ainteramente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

