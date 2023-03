Dal triciclo al quad: piccoli piloti crescono (Di venerdì 24 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Vedere crescere un figlio sotto i propri occhi, giorno dopo giorno, è un’emozione indescrivibile, che va vissuta e goduta appieno, sempre. E contribuire a tutto questo lungo ed elaborato processo, sicuramente è una delle esperienze più appaganti della vita. Il gioco è una cosa seria: il suo ruolo nello sviluppo Parte integrante di questo cammino è rappresentato dal gioco, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 24 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Vedere crescere un figlio sotto i propri occhi, giorno dopo giorno, è un’emozione indescrivibile, che va vissuta e goduta appieno, sempre. E contribuire a tutto questo lungo ed elaborato processo, sicuramente è una delle esperienze più appaganti della vita. Il gioco è una cosa seria: il suo ruolo nello sviluppo Parte integrante di questo cammino è rappresentato dal gioco, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anse1987 : Ma il designer è caduto dal triciclo da piccolo? Lo hanno picchiato? No davvero questa roba non si spiega - SilvioSalimbene : @MarianoFroldi Si ma per andare dove? La Mercedes punta su Russel, e via Lewis andrà su una buona seconda guida, la… - Vipdeldivano : Lance con i freni che fumano, Alex senza freni, penalità così di botto, safety non necessaria, Max con i razzi al c… -