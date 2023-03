Dal Consiglio Ue il vero risultato per Meloni è l'asse con la Francia per i flussi dalla Tunisia (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Italia può dirsi molto soddisfatta dell'esito del Consiglio europeo in materia di migranti che rimane, dfice la premier, una priorità degli obiettivi Ue. A dirlo in conferenza stampa è la premier ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 marzo 2023) L'Italia può dirsi molto soddisfatta dell'esito deleuropeo in materia di migranti che rimane, dfice la premier, una priorità degli obiettivi Ue. A dirlo in conferenza stampa è la premier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “A differenza di quanto sostiene la Meloni, il Consiglio Europeo non è stato soddisfacente dal punto di vista del t… - DantiNicola : #Meloni ha raccolto poche righe sul tema immigrazione dal Consiglio UE. Non serve a nulla battere i pugni sul tavol… - davcarretta : Pessimo segnale dal Consiglio europeo: mentre le banche europee precipitano, Charles Michel e Ursula von der Leyen… - LucioMalan : Non solo Francia. Cosa porta a casa Meloni dal Consiglio europeo - - PazzoPerDomani : RT @FrancesDiBi: #Meloni torna da Bruxelles senza incassare risultati. La #Germania tiene in ostaggio i dossier decisivi per il futuro dell… -