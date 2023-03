Dai calzoncini di Rocky all’anello di Bergoglio | i cimeli falsi venduti e spediti in tutto il mondo

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 24 marzo 2023) L’anello indossato da Papa Francesco, la papalina del Santo Padre, i biglietti da visita firmati dalla Regina Elisabetta II, i vinili autografati dai Beatles e da Freddie Mercury, iindossati da Sylvester Stallone in. Sono alcuni dei, con tanto di certificazione, commercializzati da un torinese denunciato dalla Guardia di Finanza di Torino. Per le spedizioni inilutilizzava l’identità di una persona deceduta. Per risalire all’identità del vero contrabbandiere, si è avviato un monitoraggio, mediante un’estesa attività di osservazione e pedinamento, in particolare, sono state tracciate e documentate le molteplici spedizioni di merci (anche verso Paesi UE ed extra-UE), riscontrando come si avvalesse di noti portali e-commerce. A quel punto i ...