Dac | un progetto italiano di portata europea

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il fenomeno della falsificazione dei dati è in crescita e riguarda ormai tutti i settori. Per questo l'accountability, cioè la responsabilizzazione dei soggetti che rilasciano dichiarazioni di cui assicurano l'autenticità, sta assumendo grande importanza nei processi formativi dei lavoratori. Da oggi un, ma di, consente di puntare alla piena veridicità e alla certa paternità dei dati e riesce a ostacolare la loro alterazione. Un passo avanti per risolvere un problema avvertito in molti Paesi europei. Il“DAC” (Digital Accountability Councelors) è stato presentato in questi giorni all'Indire-Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, in ambito Erasmus Ka2/Strategic partnership for higher education. Elaborato da un gruppo di ...