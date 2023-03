Da Volvo Trucks camion elettrici per estrazione mineraria (Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo minerario svedese Boliden sarà uno dei primi al mondo a iniziare a utilizzare camion elettrici a batteria per il trasporto sotterraneo pesante a partire dal 2023. Negli ambienti minerari, i veicoli elettrici possono offrire numerosi vantaggi, tra cui l’assenza di emissioni di gas di scarico, un luogo di lavoro più sicuro e condizioni di lavoro più silenziose. L’industria mineraria sta attraversando un periodo di rapidi cambiamenti, con molti operatori che stanno passando a metodi di produzione più sostenibili per fornire metalli con una minore impronta climatica. Come in molte altre miniere, i gas di scarico dei veicoli diesel sono responsabili della maggior parte delle emissioni di anidride carbonica delle miniere di Boliden. L’azienda si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo minerario svedese Boliden sarà uno dei primi al mondo a iniziare a utilizzarea batteria per il trasporto sotterraneo pesante a partire dal 2023. Negli ambienti minerari, i veicolipossono offrire numerosi vantaggi, tra cui l’assenza di emissioni di gas di scarico, un luogo di lavoro più sicuro e condizioni di lavoro più silenziose. L’industriasta attraversando un periodo di rapidi cambiamenti, con molti operatori che stanno passando a metodi di produzione più sostenibili per fornire metalli con una minore impronta climatica. Come in molte altre miniere, i gas di scarico dei veicoli diesel sono responsabili della maggior parte delle emissioni di anidride carbonica delle miniere di Boliden. L’azienda si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di CO2 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italpress : Da Volvo Trucks camion elettrici per estrazione mineraria - ledicoladelsud : Da Volvo Trucks camion elettrici per estrazione mineraria - Italpress : Da Volvo Trucks camion elettrici per estrazione mineraria - techbusinessit : Volvo Trucks inizia a vendere veicoli elettrici in Corea del Sud - jmorat : RT @vaielettrico: Anche in Africa qualcosa si muove: Volvo Trucks ha consegnato in Marocco il suo primo camion elettrico. L’ha acquistato l… -