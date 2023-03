“Da Russia e Ucraina crimini di guerra”. Il report choc dell'Onu (Di venerdì 24 marzo 2023) Un richiamo ad entrambi i fronti. Gli osservatori delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno documentato decine di uccisioni sommarie di prigionieri di guerra ucraini e russi, nonché l'uso di torture, scudi umani e altri abusi che potrebbero equivalere a crimini di guerra. È quanto rivela un nuovo report dell'Onu sul conflitto in Ucraina, pubblicato insieme a un aggiornamento delle violazioni dei diritti umani nel loro complesso, in un periodo di sei mesi che va fino a gennaio. Il report si basa su interviste a circa 400 prigionieri di guerra, metà dei quali ucraini rilasciati e l'altra metà russi tenuti prigionieri da Kiev. Il team ha dichiarato di non aver avuto accesso ai prigionieri di guerra ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 marzo 2023) Un richiamo ad entrambi i fronti. Gli osservatorie Nazioni Unite per i diritti umani hanno documentato decine di uccisioni sommarie di prigionieri diucraini e russi, nonché l'uso di torture, scudi umani e altri abusi che potrebbero equivalere adi. È quanto rivela un nuovo'Onu sul conflitto in, pubblicato insieme a un aggiornamentoe violazioni dei diritti umani nel loro complesso, in un periodo di sei mesi che va fino a gennaio. Ilsi basa su interviste a circa 400 prigionieri di, metà dei quali ucraini rilasciati e l'altra metà russi tenuti prigionieri da Kiev. Il team ha dichiarato di non aver avuto accesso ai prigionieri di...

