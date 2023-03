Da place de la Concorde agli incendi di Bordeaux: Francia a ferro e fuoco contro Macron (Di venerdì 24 marzo 2023) Parigi – Da circa 10 giorni gli occhi del mondo sono puntati, con ansia e trepidazione, verso la Francia. Non solo a Parigi ma anche a Bordeaux, Lille, Nizza, Marsiglia, Nantes e via discorrendo. Questa volta però non per la sua meravigliosa bellezza, di cui la Tour Eiffel ne rappresenta il simbolo, ma per le contestazioni di milioni di persone. Talmente forti da aver costretto l’Eliseo a rinviare la visita, prevista nelle scorse, di Re Carlo III. Giovani, anziani e donne si sono riversati nelle più importanti piazze del Paese per esprimere il proprio dissenso contro la riforma delle pensioni, di cui il presidente Emmanuel Macron è relatore e duro difensore. Le città vengono messe a ferro e fuoco, arresti ed incidenti sono all’ordine del giorno. Secondo i dati ufficiali attualmente ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023) Parigi – Da circa 10 giorni gli occhi del mondo sono puntati, con ansia e trepidazione, verso la. Non solo a Parigi ma anche a, Lille, Nizza, Marsiglia, Nantes e via discorrendo. Questa volta però non per la sua meravigliosa bellezza, di cui la Tour Eiffel ne rappresenta il simbolo, ma per le contestazioni di milioni di persone. Talmente forti da aver costretto l’Eliseo a rinviare la visita, prevista nelle scorse, di Re Carlo III. Giovani, anziani e donne si sono riversati nelle più importanti piazze del Paese per esprimere il proprio dissensola riforma delle pensioni, di cui il presidente Emmanuelè relatore e duro difensore. Le città vengono messe a, arresti ed incidenti sono all’ordine del giorno. Secondo i dati ufficiali attualmente ...

