(Di venerdì 24 marzo 2023) Il governo francese hato l’installazione e l’uso di applicazioni “ricreative” come il social network cineseo la piattaforma di streaming americanasugli smartphone di servizio di 2,5 milioni distatali. Queste applicazioni presentano «rischi in termini di sicurezza informatica e protezione dei dati deiufficiali e dell’amministrazione», ha spiegato l’entourage L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Da Netflix a TikTok: la Francia vieta le app ai dipendenti pubblici: Il governo francese ha vi… - TorinoNews24 : La Francia vieta l’uso di TikTok e Netflix sui dispositivi dei funzionari pubblici. La decisione... - Radio1Rai : ?? Anche la Francia vieta #tiktok ai dipendenti pubblici. Stop anche alla piattaforma Usa #netflix. Per il ministro… - CalcioFinanza : Da #Netflix a #TikTok: la Francia vieta le app 'ricreative' sui telefoni dei dipendenti pubblici… - rtl1025 : ???? Anche il governo #francese ha vietato l'installazione e l'uso di applicazioni 'ricreative' come il social networ… -

CourtesyI social a pagamento Aza Raskin è l'uomo che inventò l'infinite scroll, quel ... Facebook, Twitter e soprattutto Instagram (per tacere di) stanno diventando dei centri ...Ora ha deciso di lanciare una specie dicattolica per meglio evangelizzare quegli ambienti ...addosso per i metodi comunicativi ben poco paludati e ortodossi di certi suoi video su, a ...... dopo il suo debutto anche sulla piattaforma, si è conquistata il titolo di show più visto ... immediatamente diventato virale e un trend su. "È stranissimo vedermi tra i protagonisti di ...

Il Ceo di TikTok sotto torchio al Congresso Usa. Westminster lo vieta su tutti i dispositivi Il Sole 24 ORE

Nonostante ciò, nel mondo fanta-storico di Shonda Rhimes questo è un elemento che suscita ancora molta curiosità, curiosità che sarà confermata dal debutto de La regina Carlotta dal prossimo 4 maggio ...Se l'estetica goth vi ha sempre affascinate, ma non ve la sentite di adottare un autentico look “ goth glam ”, con pelle diafana e mise total black come la Wednesday Addams interpretata da Jenna Orteg ...