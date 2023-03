Da Baldanzi a Udogie passando per Fagioli: ecco chi brilla nell’Under 21 azzurra (Di venerdì 24 marzo 2023) Pochi centrali difensivi, due ottimi terzini, alcuni buoni centrocampisti e un solo centravanti. L’Under 21 di Paolo Nicolato che questa sera (ore 18) scenderà in campo contro la Serbia ha le stesse caratteristiche della Nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini. La qualità è quasi tutta in mezzo al campo e sulle fasce di difesa, mentre davanti e centralmente manca qualcosa. I problemi del movimento azzurro, in questo momento, sono i medesimi. Almeno per i più grandi. Sotto, invece, le cose cambiano. Ma cerchiamo di vedere chi sono i giocatori che spiccano nella rosa del commissario tecnico Nicolato, che tra oggi e lunedì 27 marzo contro l’Ucraina si appresta a vivere due importanti amichevoli in vista degli Europei di giugno. Il numero uno che sta stupendo tutti Chi lo ha visto giocare è pronto a scommettere che il futuro di questo portiere sarà radioso. Parliamo di Elia Caprile. ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Pochi centrali difensivi, due ottimi terzini, alcuni buoni centrocampisti e un solo centravanti. L’Under 21 di Paolo Nicolato che questa sera (ore 18) scenderà in campo contro la Serbia ha le stesse caratteristiche della Nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini. La qualità è quasi tutta in mezzo al campo e sulle fasce di difesa, mentre davanti e centralmente manca qualcosa. I problemi del movimento azzurro, in questo momento, sono i medesimi. Almeno per i più grandi. Sotto, invece, le cose cambiano. Ma cerchiamo di vedere chi sono i giocatori che spiccano nella rosa del commissario tecnico Nicolato, che tra oggi e lunedì 27 marzo contro l’Ucraina si appresta a vivere due importanti amichevoli in vista degli Europei di giugno. Il numero uno che sta stupendo tutti Chi lo ha visto giocare è pronto a scommettere che il futuro di questo portiere sarà radioso. Parliamo di Elia Caprile. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SiegNico : @monemonius3 @gippu1 Sarebbe stata una nazionale giovane con Udogie, Fagioli, Baldanzi, ma c'è un importantissimo e… - Rancard_4 : [9] Cioe a me quello che fa rabbia è che gente giovane forte ce l’avremmo pure: Udogie, Scalvini, Fagioli, Miretti,… - Rancard_4 : [3] Che Pafundi è forte so d’accordissimo, ma perché lui in nazionale maggiore e Fagioli, Udogie, Baldanzi e Miret… - paoli7285 : @andrebazzi Si ma qualsiasi scusa è nulla se questo non convoca Casale, Udogie, Fagioli, Parisi, Baldanzi, Zaccagni… - chrstnpls01 : @danieletoriello @obelluccian @ferlito_fabio Eh sì, pensa che Berardi (titolare stasera) gioca ancora nel Sassuolo.… -