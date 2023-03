Curling: prima volta storica per l'Italia femminile, è ai playoff dei Mondiali (Di venerdì 24 marzo 2023) Sandviken, 24 mar. -(Adnkronos) - Cade un altro tabù in questa straordinaria stagione del ghiaccio azzurro. L'Italia femminile di Curling si è qualificata per i playoff dei Mondiali, impresa mai riuscita nell'intera storia tricolore. Sul ghiaccio svedese di Sandviken la squadra azzurra guidata dal direttore tecnico Claudio Pescia e dall'allenatrice Violetta Caldart ha raggiunto la seconda fase dela rassegna iridata al termine di una giornata al cardiopalma, iniziata con la sconfitta per 6-5 all'extra end per mano della Norvegia e conclusa con la convincente vittoria per 7-3 sulla Svezia. Servirà attendere ora i risultati dell'ultima sessione del round robin, prevista questa sera a partire dalle 19, per scoprire l'esatto piazzamento delle azzurre e quale avversaria affronteranno nel prossimo turno. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Sandviken, 24 mar. -(Adnkronos) - Cade un altro tabù in questa straordinaria stagione del ghiaccio azzurro. L'disi è qualificata per idei, impresa mai riuscita nell'intera storia tricolore. Sul ghiaccio svedese di Sandviken la squadra azzurra guidata dal direttore tecnico Claudio Pescia e dall'allenatrice Violetta Caldart ha raggiunto la seconda fase dela rassegna iridata al termine di una giornata al cardiopalma, iniziata con la sconfitta per 6-5 all'extra end per mano della Norvegia e conclusa con la convincente vittoria per 7-3 sulla Svezia. Servirà attendere ora i risultati dell'ultima sessione del round robin, prevista questa sera a partire dalle 19, per scoprire l'esatto piazzamento delle azzurre e quale avversaria affronteranno nel prossimo turno. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... neveitaliasport : RT @neveitalia: Storiche ragazze del curling: le azzurre per la prima volta ai playoff del Mondiale! #Sandviken #Constantini #24Marzo https… - neveitalia : Storiche ragazze del curling: le azzurre per la prima volta ai playoff del Mondiale! #Sandviken #Constantini… - _LVer_ : RT @DarioPuppo: Grazie alla miglior partita giocata nel torneo, le azzurre battono 7-3 in casa loro le svedesi, oro PyeongChang 2018 e per… - vicenzareport : #Sport Cade un altro tabù in questa straordinaria stagione del ghiaccio azzurro. L’Italia femminile di curling si è… - FutbolDaltonico : RT @DarioPuppo: Grazie alla miglior partita giocata nel torneo, le azzurre battono 7-3 in casa loro le svedesi, oro PyeongChang 2018 e per… -