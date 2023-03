Curling, Italia ai playoff! Quando si giocano, avversaria, programma, tv, streaming (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Italia si è qualificata ai playoff dei Mondiali 2023 di Curling femminile. Le azzurre sono riuscite nell’impresa di battere la Svezia nel decisivo match del round robin e si sono così guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Sandviken (Svezia). Stefania Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio nella giornata di sabato 25 marzo (ore 10.00) per disputare il primo match della fase a eliminazione diretta: la vittoria permetterebbe di accedere alle semifinali, mentre la sconfitta costringerebbe il quartetto tricolore a dire addio al sogno di lottare per le medaglie. Si tratta di un risultato storico per il Bel Paese, che è riuscito a farsi largo in un evento estremamente complicato e contro avversarie di primissimo piano. L’Italia deve ancora conoscere ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) L’si è qualificata ai playoff dei Mondiali 2023 difemminile. Le azzurre sono riuscite nell’impresa di battere la Svezia nel decisivo match del round robin e si sono così guadagnate il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Sandviken (Svezia). Stefania Constantini e compagne torneranno sul ghiaccio nella giornata di sabato 25 marzo (ore 10.00) per disputare il primo match della fase a eliminazione diretta: la vittoria permetterebbe di accedere alle semifinali, mentre la sconfitta costringerebbe il quartetto tricolore a dire addio al sogno di lottare per le medaglie. Si tratta di un risultato storico per il Bel Paese, che è riuscito a farsi largo in un evento estremamente complicato e contro avversarie di primissimo piano. L’deve ancora conoscere ...

