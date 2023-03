Cultura | BPER Banca sostiene “Nati per Leggere”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Prosegue il sostegno dia “per”, il progetto di promozione della lettura in famiglia, in grado di stimolare un percorso di crescita condiviso, nato da un’alleanza con enti professionali e non profit, tra cui l’Associazionele Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino. Nel triennio 2019-2021, grazie al contributo di, sono state donate 35 mila copie del libro “Guarda che faccia!” in sette regioni italiane. Il testo, pensato appositamente per un primo contatto con la lettura dei più piccoli, è stato consegnato ai genitori dai pediatri; si tratta di un volume di sei volti fotografati a cui il bambino o la bambina può attribuire le emozioni di gioia, stupore, rabbia e sofferenza, sviluppando così la capacità di ...

Prosegue per il triennio 2022-2025 la partnership dell'Istituto con un'alleanza di enti non profit per promuovere la lettura in famiglia