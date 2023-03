Cucchi si appella a Mattarella: "Non si tocchi la legge sulla tortura" (Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - "È notizia di queste ore quella di 23 agenti sospesi dal servizio in quanto accusati di tortura di Stato nei confronti di tre detenuti. È sempre di queste ore la notizia dell'intenzione della maggioranza di eliminare la legge che punisce il reato di tortura". Ilaria Cucchi, a margine di un evento a Milano, ha rivolto "un appello a tutte le forze politiche, ma soprattutto al presidente della Repubblica che questa legge non si tocchi. Giù le mani da questa legge. Questa legge ce la siamo sudata e questa legge si è dimostrata essere indispensabile. In passato tanti giudici hanno dichiarato di non poter procedere per tortura in quanto il reato non esisteva, oggi esiste, chi ha paura del reato di ... Leggi su agi (Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - "È notizia di queste ore quella di 23 agenti sospesi dal servizio in quanto accusati didi Stato nei confronti di tre detenuti. È sempre di queste ore la notizia dell'intenzione della maggioranza di eliminare lache punisce il reato di". Ilaria, a margine di un evento a Milano, ha rivolto "un appello a tutte le forze politiche, ma soprattutto al presidente della Repubblica che questanon si. Giù le mani da questa. Questace la siamo sudata e questasi è dimostrata essere indispensabile. In passato tanti giudici hanno dichiarato di non poter procedere perin quanto il reato non esisteva, oggi esiste, chi ha paura del reato di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Fratelli d’Italia vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi si appella al capo dello Stato - LaStampa : Fdi vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi: “Ce lo siamo sudato e non si tocca”. Poi si appella al Cap… - faber65c : RT @LaStampa: Fdi vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi: “Ce lo siamo sudato e non si tocca”. Poi si appella al Capo dello St… - CosettaGiordano : RT @ChiranAngelgela: Fdi vuole cancellare il reato di tortura. Ilaria Cucchi: ce lo siamo sudati e non si tocca. Poi si appella al Capo del… - sulsitodisimone : Cucchi si appella a Mattarella: 'Non si tocchi la legge sulla tortura' -