Cucchi forever: FdI vuole cancellare il reato di tortura "per non demotivare" le forze dell'ordine (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre si introduce il divieto di rave, la maggioranza vuole depenalizzare i trattamenti che la legge definisce "inumani e degradanti" contro le persone in stato di fermo, di arresto o detenzione. La motivazione? Un agente correrebbe il rischio di essere accusato anche "nei casi di sofferenze provocate durante operazioni lecite di ordine pubblico e di polizia". Insorgono Pd e Iv Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre si introduce il divieto di rave, la maggioranzadepenalizzare i trattamenti che la legge definisce "inumani e degradanti" contro le persone in stato di fermo, di arresto o detenzione. La motivazione? Un agente correrebbe il rischio di essere accusato anche "nei casi di sofferenze provocate durante operazioni lecite dipubblico e di polizia". Insorgono Pd e Iv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bastaCasta : RT @HuffPostItalia: Cucchi forever: FdI vuole cancellare il reato di tortura 'per non demotivare' le forze dell'ordine (di F. Olivo) https:… - alesSarda2908 : RT @RenatoMaiaron: Cucchi forever: FdI vuole cancellare il reato di tortura 'per non demotivare' le forze dell'ordine - HuffPost Italia htt… - GramsciAG : RT @RenatoMaiaron: Cucchi forever: FdI vuole cancellare il reato di tortura 'per non demotivare' le forze dell'ordine - HuffPost Italia htt… - jadarf1 : RT @RenatoMaiaron: Cucchi forever: FdI vuole cancellare il reato di tortura 'per non demotivare' le forze dell'ordine - HuffPost Italia htt… - MgraziaT : RT @RenatoMaiaron: Cucchi forever: FdI vuole cancellare il reato di tortura 'per non demotivare' le forze dell'ordine - HuffPost Italia htt… -