Crostacei e bollicine a St Moritz

(Di venerdì 24 marzo 2023) Guardare avanti, investire per crescere e adattarsi al contesto. Di questi tre atteggiamenti imprenditoriali vincenti Langosteria sembra aver fatto un mantra. Si legge sempre più spesso di questo gruppo italiano della ristorazione: cresce il fatturato e si aggiungono nuove insegne con location che già di per sé fanno notizia, Paraggi, Parigi e St.. E domani potrebbero esserci nuovi continenti come orizzonte per altre aperture. Una storia lunga quindici anni dal primo locale in via Savona a Milano e che oggi conta sette sedi e con un’ottava “virtuale” ma dai risultati assai concreti: Langosteria a Casa. Perché durante il periodo pandemico anche qui hanno adottato il delivery, ma non subito, a dimostrazione di una capacità camaleontica non improvvisata ma studiata e quindi vincente. L’intenzione era quella di creare una formula che durasse oltre il periodo Covid, ...