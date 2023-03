Cristicchi: “Vorrei un mondo senza utero in affitto, dove il figlio non è un diritto da comprare” (Di venerdì 24 marzo 2023) Controcorrente forse, ma determinato e coraggioso. Simone Cristicchi sull’utero in affitto dietro pagamento non ha dubbi. “Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita”. Come per la battaglia sulla verità delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata l’artista, vincitore di Sanremo con Ti regalerò una rosa, parla senza “fronzoli” e va dritto ai contenuti. Cristicchi: Vorrei vivere senza utero in affitto In un lungo post sui social Cristicchi, sperando di non essere processato, riporta il calvario esistenziale di una donna kosovara, Jelena. “Che – scrive – ha prestato il suo utero a chi non poteva avere figli. Anzi, in un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Controcorrente forse, ma determinato e coraggioso. Simonesull’indietro pagamento non ha dubbi. “vivere in unla maternità surrogata venga abolita”. Come per la battaglia sulla verità delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata l’artista, vincitore di Sanremo con Ti regalerò una rosa, parla“fronzoli” e va dritto ai contenuti.vivereinIn un lungo post sui social, sperando di non essere processato, riporta il calvario esistenziale di una donna kosovara, Jelena. “Che – scrive – ha prestato il suoa chi non poteva avere figli. Anzi, in un ...

