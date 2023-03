Cristiano Ronaldo | la compagna Georgina Rodriguez rivela | “Uno dei miei figli è tornato da scuola piangendo perché lo avevano picchiato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023), ladi, ha rilasciato un’intervista a El Hormiguero in cui racconta un episodio di bullismo avvenuto nei confronti dei suoi: “Ali picchiano e non si difendono. Uno deia casalo. ‘E tu non sai difenderti?’ gli ho chiesto. Ma la verità è che insegno loro a non picchiarsi a vicenda e asono molto educati. E poi non vorrei mai che iandassero in giro a fare a botte con altri.” L’influencer ha poi aggiunto: “Amo i bambini, sono molto organizzata. Amo i...